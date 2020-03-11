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Логинов и Юрлова-Перхт лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России

Логинов и Юрлова-Перхт лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России
Биатлон / Кубок мира 0

Союз биатлонистов России на своём официальном сайте опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидирует Александр Логинов, у женщин — Екатерина Юрлова-Перхт.

Мужчины
1. Александр Логинов (Тюменская область) – 1513.
2. Матвей Елисеев (Москва) — 1331.
3. Кирилл Стрельцов (Московская область) – 941.

Женщины
1. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) – 1105.
2. Виктория Сливко (Тюменская область) – 956.
3. Лариса Куклина (ЯНАО) – 942.

В зачёте Кубка России лидируют Пётр Пащенко и Екатерина Мошкова.

Мужчины. Кубок России
1. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) – 791.
2. Юрий Шопин (Ульяновская область) — 643.
3. Евгений Идинов (Тюменская область) — 564.

Женщины. Кубок России
1. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) – 743.
2. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 713.
3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) – 677.

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