Оставшиеся гонки на юниорском чемпионате Европы по биатлону отменены

Международный союз биатлонистов на своём официальном сайте объявил об отмене оставшихся гонок на юниорском чемпионате Европы в Хохфильцене (Австрия) из-за угрозы распространения коронавируса. На завтра, 14 марта, были запланированы супермикст и смешанная эстафета, на 15 марта — гонки преследования.

Сборная России в прошедших гонках завоевала две медали. В активе Амины Ивановой серебро в индивидуальной гонке, Анастасия Шевченко стала обладательницей бронзы в спринте.

Ранее стало известно об отмене этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Бех, ранее выступавшая за Россию, выиграла золото юниорского ЧЕ в спринте. Шевченко — 3-я