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Тихонов: желаю Фуркаду здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского

Тихонов: желаю Фуркаду здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший советский биатлонист четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение французского биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте сообщил о завершении карьеры накануне, 13 марта.

«Фуркад завершает карьеру? Очень жаль. Болел за него, он достойно провёл спортивную карьеру. Желаю ему крепкого здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского. Мартен — легенда биатлона, трибуны его столько лет поддерживали», — цитирует Тихонова Sport24.

В последний раз Фуркад выйдет на старт сегодня, 14 марта. Сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоится гонка преследования. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований. Начало — в 15:45 мск.

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