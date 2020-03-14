Тихонов: желаю Фуркаду здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского

Бывший советский биатлонист четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение французского биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте сообщил о завершении карьеры накануне, 13 марта.
«Фуркад завершает карьеру? Очень жаль. Болел за него, он достойно провёл спортивную карьеру. Желаю ему крепкого здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского. Мартен — легенда биатлона, трибуны его столько лет поддерживали», — цитирует Тихонова Sport24.
В последний раз Фуркад выйдет на старт сегодня, 14 марта. Сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоится гонка преследования. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований. Начало — в 15:45 мск.
- 14 марта 2020
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:02
-
10:51
-
09:48
-
09:41
-
09:22
-
09:16
-
00:43
-
00:32
-
00:18
-
00:05
- 13 марта 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:22
-
22:43
-
22:38
-
22:30
-
22:02
-
20:46
-
20:29
-
19:20
-
18:46
-
18:35
-
16:34
-
15:33
-
15:32
-
11:30
-
11:01
-
10:40
-
10:31
-
10:08
-
09:52
-
09:44