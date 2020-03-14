Тихонов: желаю Фуркаду здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского

Бывший советский биатлонист четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение французского биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте сообщил о завершении карьеры накануне, 13 марта.

«Фуркад завершает карьеру? Очень жаль. Болел за него, он достойно провёл спортивную карьеру. Желаю ему крепкого здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского. Мартен — легенда биатлона, трибуны его столько лет поддерживали», — цитирует Тихонова Sport24.

В последний раз Фуркад выйдет на старт сегодня, 14 марта. Сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоится гонка преследования. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований. Начало — в 15:45 мск.