Губерниев: решение Фуркада стало неожиданным, рассчитывал, что он побегает до Олимпиады

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение французского биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте сообщил о завершении карьеры накануне, 13 марта.

«Это большая потеря для биатлона. С моей точки зрения, Мартен уходит рано. Но мы уважаем его решение и будем сегодня смотреть за отличной схваткой. Я в этом смысле не болею ни за Йоханнеса, ни за Фуркада, я болею за Кубок Мира. Пусть сильнейший победит.

Стало ли его решение для меня неожиданным? Конечно, стало. Я рассчитывал, что он побегает до Олимпиады. Но, видно, у него что-то оборвалось внутри, он и сам об этом говорил. Думаю, это даже не физическое, а больше психологическое восприятие ситуации с его стороны. Есть разница, когда ты безоговорочный лидер, а тебя уже подпирает не только Бё, но и едва ли не вся сборная команда Франции. Для Фуркада биатлон, безусловно, часть жизни. Но он такой человек, который будет развиваться и вне спорта.

Меня точно так же спрашивали по поводу Бьорндалена. Я тогда ответил, что Бьорндален — часть моей жизни. Так вот, Фуркад тоже часть моей жизни. У нас с ним были разные эпизоды, об этом все знают. Но последние годы у нас с ним уважительные отношения. Вчера мы с ним общались, по разговору с ним я понял, что настроен на сегодняшнюю гонку он серьёзно, будет бороться. Я не увидел в его глазах того, что он собирается сдаваться», — приводит слова Губерниева Sport24.

В последний раз в карьере Фуркад выйдет на старт сегодня, 14 марта. Сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоится гонка преследования. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований. Начало — в 15:45 мск.