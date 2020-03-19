Тренерский состав сборной России на сезон-2020/2021 станет известен в начале мая
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что подведение итогов сезона и утверждение тренерского штаба сборной на следующий сезон пройдёт в мае.
«Мы обсуждаем все положительные и отрицательные моменты нынешнего сезона, прорабатываем задачи на следующий год. Смотрим, что нужно изменить, в том числе и по тренерам, если есть необходимость. Все это в проработке. Мы пока внутри себя обсуждаем, а дальше уже с Минспортом будем решать задачи, утверждать тренеров. Мы это сделаем в начале мая», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
Напомним, в последний день чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) глава СБР сообщил о грядущем увольнении старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.
Норицын: знал об увольнении на протяжении всего чемпионата мира
Читайте также
- 19 марта 2020
-
00:26
- 18 марта 2020
-
20:55
-
20:27
-
14:31
-
08:39
- 17 марта 2020
-
11:55
-
10:53
-
10:02
-
09:23
-
09:14
- 16 марта 2020
-
22:54
-
21:51
-
21:13
-
20:46
-
19:08
-
18:29
-
18:16
-
18:12
-
17:17
-
13:58
-
13:54
-
12:56
-
11:25
-
10:48
-
09:42
-
09:13
-
09:11
-
00:42
- 15 марта 2020
-
23:26
-
22:08
-
17:28
-
16:58
-
16:21
-
15:20
-
12:55
Партнерский контент