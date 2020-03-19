Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тренерский состав сборной России на сезон-2020/2021 станет известен в начале мая

Тренерский состав сборной России на сезон-2020/2021 станет известен в начале мая
Биатлон 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что подведение итогов сезона и утверждение тренерского штаба сборной на следующий сезон пройдёт в мае.

«Мы обсуждаем все положительные и отрицательные моменты нынешнего сезона, прорабатываем задачи на следующий год. Смотрим, что нужно изменить, в том числе и по тренерам, если есть необходимость. Все это в проработке. Мы пока внутри себя обсуждаем, а дальше уже с Минспортом будем решать задачи, утверждать тренеров. Мы это сделаем в начале мая», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Напомним, в последний день чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) глава СБР сообщил о грядущем увольнении старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.

Норицын: знал об увольнении на протяжении всего чемпионата мира
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020