Тренерский состав сборной России на сезон-2020/2021 станет известен в начале мая

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что подведение итогов сезона и утверждение тренерского штаба сборной на следующий сезон пройдёт в мае.



«Мы обсуждаем все положительные и отрицательные моменты нынешнего сезона, прорабатываем задачи на следующий год. Смотрим, что нужно изменить, в том числе и по тренерам, если есть необходимость. Все это в проработке. Мы пока внутри себя обсуждаем, а дальше уже с Минспортом будем решать задачи, утверждать тренеров. Мы это сделаем в начале мая», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».



Напомним, в последний день чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) глава СБР сообщил о грядущем увольнении старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.

Норицын: знал об увольнении на протяжении всего чемпионата мира