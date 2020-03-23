«Боль и страдание. Спасибо тем, кто пинал». Подчуфарова подвела итоги сезона

Биатлонистка Ольга Подчуфарова в своём «инстаграме» подвела итоги сезона-2019/2020. Напомним, в декабре Подчуфарова, ранее выступавшая за сборную России, дебютировала за сборную Словении.

«Он вроде был, но его как бы не было. Занырнула по-быстрому. Но было здорово снова окунуться в это всё и продолжить работу над собой.

Мои любимые и незаменимые пупсы — боль и страдание — снова мои верные друзья на тренировках. Спасибо тем людям, которые непрерывно верили в меня на пути возвращения, кто пинал и заставлял поверить в себя, и тем, кто дал и продолжает давать шансы. Простите ещё раз те, кого обидела или разочаровала своими действиями. Ай эм сорри.

Увидимся в след. году. Наверное. Если планета снимет корону с головы — сил и терпения, здоровья, единения всем-всем в эти очень странные антиэпичные времена. Не паникуйте», — рассказала биатлонистка в своём «инстаграме».