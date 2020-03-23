«Боль и страдание. Спасибо тем, кто пинал». Подчуфарова подвела итоги сезона

Биатлонистка Ольга Подчуфарова в своём «инстаграме» подвела итоги сезона-2019/2020. Напомним, в декабре Подчуфарова, ранее выступавшая за сборную России, дебютировала за сборную Словении.
«Он вроде был, но его как бы не было. Занырнула по-быстрому. Но было здорово снова окунуться в это всё и продолжить работу над собой.
Мои любимые и незаменимые пупсы — боль и страдание — снова мои верные друзья на тренировках. Спасибо тем людям, которые непрерывно верили в меня на пути возвращения, кто пинал и заставлял поверить в себя, и тем, кто дал и продолжает давать шансы. Простите ещё раз те, кого обидела или разочаровала своими действиями. Ай эм сорри.
Увидимся в след. году. Наверное. Если планета снимет корону с головы — сил и терпения, здоровья, единения всем-всем в эти очень странные антиэпичные времена. Не паникуйте», — рассказала биатлонистка в своём «инстаграме».
- 23 марта 2020
-
10:42
-
10:10
-
09:54
- 22 марта 2020
-
20:04
-
19:50
-
16:44
-
10:35
- 21 марта 2020
-
22:10
-
19:01
-
16:32
-
15:07
-
11:12
- 20 марта 2020
-
19:18
-
18:01
-
17:45
-
17:22
-
13:33
-
11:42
-
09:26
- 19 марта 2020
-
23:39
-
20:57
-
19:33
-
16:16
-
12:52
-
11:15
-
09:31
-
00:26
- 18 марта 2020
-
20:55
-
20:27
-
14:31
-
08:39
- 17 марта 2020
-
11:55
-
10:53
-
10:02
-
09:23