Вирер: семь вечера. Наконец удалось снять пижаму

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, чем занимается на карантине, вызванном угрозой распространения коронавирусной инфекции. По её словам, она только в 19:00 встала с дивана, чтобы заняться уборкой.

«Семь вечера. Наконец мне удалось слезть с дивана и снять пижаму. Приступаю к уборке», — написала биатлонистка в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Вирер.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс. В Италии известно о 5 тыс. жертв.