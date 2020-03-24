Олимпийский чемпион Ферри оценил шансы Нильссон на успех в биатлоне

Олимпийский чемпион по биатлону швед Бьорн Ферри оценил шансы соотечественницы Стины Нильссон, недавно перешедшей из лыжного спорта в биатлон, на успешное выступление в новом виде спорта.

«Я очень удивлён. Об этом не было слухов, поэтому это неожиданность. В то же время, это весело и логично, если подумать. Если бы я пытался угадать, кто из лыжниц перейдёт в биатлон, я бы не подумал о Шарлотт Калле, Эббе Андерссон или Фриде Карлссон. Нильссон – более очевидный вариант. Я оценю в 30 процентов её шанс на завоевание олимпийской медали через 2 года.



Я думаю, на данный момент она быстрее Ханны Эберг на лыжне, и она уже одна из лучших. Научиться стрелять на тренировках можно достаточно быстро, но научиться стрелять на соревнованиях гораздо сложнее. Иногда на рубеже приходится биться за медаль. Понятия не имею, справится ли с этим Нильссон», – приводит слова Ферри SVT.

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