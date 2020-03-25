Шипулин ответил на слова Резцовой о его желании «набить карманы» в Госдуме

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин отреагировал на критику олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в свой адрес. Напомним, Резцова заявила, что бывшие спортсмены стремятся выстроить политическую карьеру исключительно с целью заработать деньги, а не ради того, чтобы своей работой помочь стране. Она сказала: «Они идут в Госдуму, чтобы просто набить свои карманы».

«Мне жаль, что великая для нашей страны спортсменка в очередной раз старается напомнить о себе не реальными делами, а публичными провокациями. Такая ситуация возникает уже не впервые. Не вижу смысла оценивать её высказывания и вступать в полемику через СМИ. Никакого конфликта у нас никогда не было и нет.

Если бы Анфиса Анатольевна понимала специфику работы депутатов и законодательства, то вряд ли бы так высказывалась. Не раз подчёркивал, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях. У меня нет и не было такой цели. Половину своей зарплаты я отдаю Совету ветеранов своего округа, ещё часть трачу на благотворительность», — цитирует Шипулина «РБК-Спорт».

«Идут в Госдуму, чтобы набить карманы». Резцова — о решении Шипулина стать политиком