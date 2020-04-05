Драчёв: решение по тренерскому штабу сборной не может быть быстрым

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, в каком формате пройдёт заседание правления СБР, запланированное на 7 апреля.



«Заседание правления планируем на вторник. Нужно смотреть: кто-то может быть на связи, кто-то – нет. Сейчас прорабатываем этот момент. На заседании будут обсуждаться вопросы тренировочного процесса в условиях карантина, состав спортсменов и тренеров, обсуждение планов сначала индивидуальной, а потом централизованной подготовки. Всё зависит от того, как пройдёт эпидемия.



На заседании будут рассмотрены предложения тренерского совета — всех, кто откликнулся на призыв рассмотрения отчётов тренеров сборной. Этот момент не быстрый, будем анализировать и рассматривать. На это потребуется не один день и даже не одна неделя. Решение не может быть быстрым. У нас есть время. Мы должны проанализировать всех возможных кандидатов на подготовку», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».



Ранее сообщалось, что в межсезонье может покинуть пост главный тренер женской сборной России Виталий Норицын.

Драчёв назвал основную причину недовольства работой Норицына