Хованцев: хочу, чтобы Логинова допустили на ОИ. Он же не один попал в такую ситуацию

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил надежду, что российского биатлониста Александра Логинова допустят на Олимпийские игры 2022 года. Логинова могут не допустить из-за допингового прошлого.

«Каким видим максимальный результат? Прежде всего результат будет зависеть от пополнения молодёжью. Сейчас пришёл Карим Халили, показывает хороший результат в эстафетах. Его функциональные возможности находятся в прогрессе. С каждым годом он должен добавлять.

Уже есть два спортсмена, которые зарекомендовали себя на хорошем уровне: Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Опасность, что Логинова не пустят на Олимпиаду? Конечно, я хочу, чтобы его допустили. Он же не один попал в такую ситуацию. Из тех спортсменов, которые находятся на хорошем счету, можно назвать Дениз Херманн и Терезу Йохауг из лыжных гонках. Они тоже отбывали наказание», — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».