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Владимир Драчёв: среди кандидатов на пост тренеров сборной есть иностранные специалисты

Владимир Драчёв: среди кандидатов на пост тренеров сборной есть иностранные специалисты
Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что национальную сборную может возглавить иностранец. Предполагается, что состав тренерского штаба будет утверждён уже 10 апреля.

«Если есть предложения об иностранных тренерах, то нам надо понимать все нюансы. А так — да, есть кандидатуры иностранных специалистов. Но мы пока не хотим выносить информацию по всем кандидатам, она пока сугубо в рамках обсуждения», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

В настоящее время мужскую сборную России возглавляет Сергей Белозёров, женскую — Виталий Норицын. Главный тренером национальной команды является Анатолий Хованцев. Ранее сообщалось о возможном увольнении Норицына, однако ни один из специалистов не может быть уверен в своём месте на сезон-2020/2021.

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