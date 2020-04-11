Анфиса Резцова — о самоизоляции: даже заключённых людей выводят подышать воздухом

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о самоизоляции в связи с коронавирусом и новом комплексе наиболее жёстких мер, которые приняты в Москве.

«Чем занимаюсь на карантине? С ребёнком целый день делаем уроки. Дистанционное обучение выматывает, ребёнок переживает. Иногда выходим во двор чуть-чуть погулять, отвлечься от четырёх стен. Раз в день хожу в магазин, потому что не запасалась ни гречкой, ни чем-то другим. Никуда не езжу, общаемся только по телефону со всеми.

Я не хвалю себя, но я психологически сильный человек. На многое закрываю глаза и уши, а телевизор вообще не смотрю, там одно и то же. Цифры заболевших просто нереальные. Представляю, как эти новости давят на других людей. Я вчера шла из магазина, и одна женщина говорит: «Как это так, что даже на улицу нельзя выйти?» Людям очень тяжело, они и заболевают больше от психологии. Все болячки обостряются как раз от психологического давления. Я никого не призываю, но стоит жить так, как и жили. И молить господа, чтобы он оберегал нас от этих болезней.

Слишком жёсткие меры в Москве? Не могу судить. Но у нас нет комендантского часа, нет хорошо прописанных законов. Люди не понимают, почему им приходят штрафы, когда они проехали на своей машине. Неужели мы такие преступники? Даже заключённых людей, которые нарушают закон, выводят подышать воздухом. Получается, что мы тоже наказанные? Какое преступление мы совершили, что сидим в четырёх стенах? Очень тяжело психологически людям.

Малый и средний бизнес терпят убытки? Согласна. Ну, если вы что-то закрываете, то компенсируйте людям. То же и с дистанционным обучением. Я же не могу преподать так же, как педагог. А как ребенок может сам изучить? Ну, нашла она что-то в интернете, но это неправильно! А нагрузка остаётся такая же, как в школе. Мы ставим какие-то запреты, а в помощь людям ничего не делают. Наказать — это самое простое», — приводит слова Резцовой Sport24.