Миронова: при Королькевиче я до финиша доползала и уходила со слезами на глазах
Биатлонистка Светлана Миронова поделилась опытом работы под руководством Владимира Королькевича, который является одним из кандидатов на пост старшего тренера женской сборной России.
«Считаю, не самая хорошая идея. У меня был опыт тренировок с ним в 2017 году, и это не привело ни к чему хорошему.
Сейчас можем говорить, что в прошлом году у нас не было медалей, мы плохо тренировались… Но, извините, при Королькевиче я доползала до финиша и уходила со слезами на глазах.
Кого бы хотела видеть в качестве тренеров? У меня две кандидатуры – Михаил Шишилов и Виталий Норицын», — заявила Миронова в эфире «Матч ТВ».
Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв выступил против возможного включения Королькевича в тренерских штаб сборной России.
Куклина: это будет четвёртый приход Королькевича в сборную. Воздержусь от комментариев
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