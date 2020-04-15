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Миронова: при Королькевиче я до финиша доползала и уходила со слезами на глазах

Миронова: при Королькевиче я до финиша доползала и уходила со слезами на глазах
Биатлон 0

Биатлонистка Светлана Миронова поделилась опытом работы под руководством Владимира Королькевича, который является одним из кандидатов на пост старшего тренера женской сборной России.

«Считаю, не самая хорошая идея. У меня был опыт тренировок с ним в 2017 году, и это не привело ни к чему хорошему.

Сейчас можем говорить, что в прошлом году у нас не было медалей, мы плохо тренировались… Но, извините, при Королькевиче я доползала до финиша и уходила со слезами на глазах.

Кого бы хотела видеть в качестве тренеров? У меня две кандидатуры – Михаил Шишилов и Виталий Норицын», — заявила Миронова в эфире «Матч ТВ».

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв выступил против возможного включения Королькевича в тренерских штаб сборной России.

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