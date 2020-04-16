Ольга Подчуфарова: уже год живу без зарплаты и стресса

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, рассказала, как ей живётся в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Изоляция — это дар. 24/7 в квартире — это отстой, но с точки зрения ментального восприятия ситуации мне плевать. Потому что: а) я обустроила свой быт и 4 стены для тренировок ещё сто лет назад; б) люди от спорта, знающие, что такое тренировочный сбор, реально пребывают сейчас ровно в аналогичных условиях. Ты приехал на сбор, закрылся от всех на н-ное время и просто работаешь для себя.

Конечно, ситуэйшн ударила по малому бизнесу очень щедро, но тот факт, что я где-то могу не получить положенную мне з/п, к счастью, не стал для меня стрессом, ибо так я живу уже год. Без з/п и без стресса.

Так что всем оптимизма, кто ищет — тот найдёт, кто не хочет искать — найдёт причину. Пис, пупсики», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

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