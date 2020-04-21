Польховский — спортсменам: не хотите работать с нашими тренерами — готовьтесь за свой счёт

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский прокомментировал итоги заседания правления СБР. Вчера, 20 апреля, стало известно, что Роберт Кабуков и Владимир Королькевич в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно. Главным тренером сборной будет сам Польховский, чью кандидатуру ранее направили на согласование в Минспорта РФ.

«Если некоторые спортсмены и спортсменки не хотят готовиться с тренерами, которые утверждены СБР и, возможно, будут утверждены Министерством спорта, они могут сами готовиться. Мы предоставим максимум условий, критерии отбора – присоединяйтесь и работайте, но только за свой счёт или за счёт территории, спонсора.

Мы дадим возможность проявить себя каждому спортсмену. Не считаю, что будут противоречия. Если мы объединимся под одной целью – завоевания медалей, — то их не будет. А с теми, кто не с нами, нам не по пути», — цитирует Польховского ТАСС.

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