Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв: не думаю, что для организма Халиуллиной коронавирус станет серьёзным ударом

Драчёв: не думаю, что для организма Халиуллиной коронавирус станет серьёзным ударом
Биатлон 0

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о самочувствии Анастасии Халиуллиной, у которой ранее был диагностирован коронавирус. В середине апреля стало известно об окончательном выздоровлении Анастасии.

«После того, как она выписалась, мы понимаем, что всё нормально. И связь идёт на уровне юниорской команды. Сейчас она ведёт себя так же, как и все, переболевшие этой болезнью. Не думаю, что для молодого организма это будет стрессовым ударом. Надеюсь, она сможет спокойно выйти из этой болезни», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Российская биатлонистка была госпитализирована 27 марта с подозрением на коронавирус. Первый тест дал сомнительный результат, но уже 30 марта появилась информация, согласно которой спортсменка действительно заразилась коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 171 тыс. смертей. Излечилось более 659 тыс. человек.

Анастасия Халиуллина рассказала, где могла заразиться коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020