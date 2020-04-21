Драчёв: не думаю, что для организма Халиуллиной коронавирус станет серьёзным ударом

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о самочувствии Анастасии Халиуллиной, у которой ранее был диагностирован коронавирус. В середине апреля стало известно об окончательном выздоровлении Анастасии.
«После того, как она выписалась, мы понимаем, что всё нормально. И связь идёт на уровне юниорской команды. Сейчас она ведёт себя так же, как и все, переболевшие этой болезнью. Не думаю, что для молодого организма это будет стрессовым ударом. Надеюсь, она сможет спокойно выйти из этой болезни», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
Российская биатлонистка была госпитализирована 27 марта с подозрением на коронавирус. Первый тест дал сомнительный результат, но уже 30 марта появилась информация, согласно которой спортсменка действительно заразилась коронавирусом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 171 тыс. смертей. Излечилось более 659 тыс. человек.
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