Драчёв: не думаю, что для организма Халиуллиной коронавирус станет серьёзным ударом

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о самочувствии Анастасии Халиуллиной, у которой ранее был диагностирован коронавирус. В середине апреля стало известно об окончательном выздоровлении Анастасии.



«После того, как она выписалась, мы понимаем, что всё нормально. И связь идёт на уровне юниорской команды. Сейчас она ведёт себя так же, как и все, переболевшие этой болезнью. Не думаю, что для молодого организма это будет стрессовым ударом. Надеюсь, она сможет спокойно выйти из этой болезни», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».



Российская биатлонистка была госпитализирована 27 марта с подозрением на коронавирус. Первый тест дал сомнительный результат, но уже 30 марта появилась информация, согласно которой спортсменка действительно заразилась коронавирусом.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 171 тыс. смертей. Излечилось более 659 тыс. человек.

Анастасия Халиуллина рассказала, где могла заразиться коронавирусом