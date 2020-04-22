Губерниев: в ближайшее время ситуация в биатлоне может перевернуться с ног на голову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной России по биатлону. Новым старшим тренером мужской команды стал Роберт Кабуков, женской — Владимир Королькевич.



«Кандидатура Польховского в качестве главного тренера ни у кого не вызывает сомнений, но её должно утвердить Министерство спорта. Его команда — это Кабуков и Королькевич. Польховский настаивает, что он несёт ответственность за результат. Также уполномочен формировать тренерский штаб, включая резервные команды. Алексей Волков в качестве тренера мужчин-резервистов может многое дать биатлону. Коновалов и Загурский — опытные специалисты, которые будут работать рядом с Королькевичем. Николай Князев может авторитетно руководить.



Президент СБР Владимир Драчёв против конфигурации Кабуков-Королькевич, даже если он за Польховского. Когда Драчев говорит, что он против, нужен компромисс. Министерство спорта прислушивается ко всем. Куклина и Миронова высказывались, что им комфортно работать с Норицыным. А ребята говорили, что у них не вызывает сомнений кандидатура Белозёрова. Здесь возникает вопрос, а может ли быть несколько групп? Будет сборная, будут старшие тренеры. Но также будут отдельные тренеры, которые подготовят спортсменов по своим планам.



Но кто будет за это платить? В текущей ситуации ясно, что денег на большой спорт больше выделяться не будет. Польховский против того, чтобы сделать сборную из четырёх специалистов. Если Польховский будет главным тренером, то кто станут его помощниками? И будет ли вообще Польховский главным? В ближайшее время ситуация в биатлоне может перевернуться с ног на голову», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону