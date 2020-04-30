#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Дмитрием Губерниевым — в 18:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 30 апреля, начало — в 18:00 мск.

К нам в виртуальные гости придёт популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев. С ним пообщается Дмитрий Егоров. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Губерниевым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

45-летний Губерниев — российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», освещающий преимущественно биатлон и лыжные гонки. В прошлом он занимал должность главного редактора Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК (2013—2015). Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах.