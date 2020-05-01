«Изолируюсь в халате, и мне норм». Подчуфарова запустила «бесполезную эстафету»

Биатлонистка Ольга Подчуфарова запустила новый «челендж», похваставшись домашним фото в бирюзовом халате.
«Жизнь-нежданчик, ну и ладно. Алё, хватит хандрить. Бодрее будьте. Поэтому вот вам бесполезная эстафета и щепотка позитива: «Изолируюсь в халате, и мне норм», — так Ольга подписала фото, опубликованное в «Инстаграме».
Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные сооружения, стадионы и арены закрыты. Биатлонисты, как почти все россияне, находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях.
Напомним, в 2018 году Подчуфарова, являющаяся бронзовым призёром чемпионата мира — 2017, объявила о завершении профессиональной карьеры. 5 августа 2019-го Ольга приняла решение возобновить карьеру, после чего стало известно, что биатлонистка сменит спортивное гражданство и будет выступать в составе сборной Словении.
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