«Изолируюсь в халате, и мне норм». Подчуфарова запустила «бесполезную эстафету»

Биатлонистка Ольга Подчуфарова запустила новый «челендж», похваставшись домашним фото в бирюзовом халате.



«Жизнь-нежданчик, ну и ладно. Алё, хватит хандрить. Бодрее будьте. Поэтому вот вам бесполезная эстафета и щепотка позитива: «Изолируюсь в халате, и мне норм», — так Ольга подписала фото, опубликованное в «Инстаграме».

Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные сооружения, стадионы и арены закрыты. Биатлонисты, как почти все россияне, находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях.

Напомним, в 2018 году Подчуфарова, являющаяся бронзовым призёром чемпионата мира — 2017, объявила о завершении профессиональной карьеры. 5 августа 2019-го Ольга приняла решение возобновить карьеру, после чего стало известно, что биатлонистка сменит спортивное гражданство и будет выступать в составе сборной Словении.