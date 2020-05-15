В Норвегии рассказали, почему БХГ изначально ошибочно получил Фуркад, а не Бё

Представитель Федерации биатлона Норвегии (ФБН) сообщил причину, по которой Большой хрустальный глобус изначально получил Мартен Фуркад, а не Йоханнес Бё, ставший победителем Кубка мира сезона-2019/2020.
«Совместно с Международным союзом биатлонистов мы выяснили, что все глобусы изначально были отправлены в Осло на финал Кубка мира. Однако после его отмены оргкомитет этапа в Хольменколлене отправил глобусы обратно в Зальцбург (штаб-квартиру IBU. — Прим. „Чемпионата“), но оставил у себя те, что предназначались для норвежских спортсменов, чтобы после распределить их.
На этом этапе оргкомитет случайно перепутал глобус для победителя общего зачёта и для победителя зачёта индивидуальных гонок. Де-факто ни Йоханнес, ни Мартен не получали этих глобусов, они лишь оказались не в том месте для дальнейшей передачи. Один из наших тренеров доставит глобус Йоханнеса, который был отправлен обратно в Зальцбург, во время его следующей поездки», — цитирует ТАСС источник в ФБН.
Напомним, Фуркад по завершении прошлого сезона заявил о прекращении профессиональных выступлений. Француз является пятикратным олимпийским чемпионом.
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