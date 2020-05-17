Драчёв — о возобновлении тренировок: мы сможем найти места, где позиции властей смягчены

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как в организации планируют выходить из карантина и начинать подготовку к сезону-2020/2021.



«Знаю, есть несколько баз, которые готовятся к открытию. На них проходит дезинфекция. Но это больше сейчас идёт разговор о летних видах спорта. Это федеральные центры – Новогорск, „Озеро Круглое“, Кисловодск. Для „зимников“, думаю, мы сможем найти региональные центры, где есть минимальное число заразившихся, где позиции властей будут смягчены. Например, Алтай, Чайковский. Не думаю, что там будет проблема собраться. Важно понять, как это осуществить технически.



Огромная проблема в том, что все врачи ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство. — Прим. „Чемпионата“), которые должны работать со сборными, сейчас заняты борьбой с коронавирусной инфекцией. И, теоретически, мы не можем собрать команды, пока не получим добро от ФМБА. В понедельник-вторник мы должны подать списки спортсменов, они должны будут пройти углублённое медицинское обследование (УМО) со всеми вытекающими разрешениями на спортивную работу. Пока не сможем этого сделать, сборная не соберётся. Надеюсь, к июлю наметим спортивные планы и соберёмся. Смотрю на ситуацию с понимаем, трезво. Думаю, в июне тоже останемся на домашней подготовке.



Конечно, есть базы, где можно собраться и готовиться по два-три человека, потихоньку выполнять какую-то работу, но централизованная работа будет, как уже сказал, после всех допусков и разрешений. Форсировать можно, но это как вычерпывать ведром воду из озера – ничего не выйдет.



С каждым днём количество тестов в стране увеличивается. Сейчас существует экспресс-тест, который через некоторое время показывает, болен ли ты, есть ли у тебя антитела. Думаю, в процессе прохождения УМО мы такую информацию получим, кто-то привезёт справку о сдаче анализов. В любом случае, меры предосторожности принимать будем. Вся работа будет вестись с оглядкой на коронавирус. И весь тренировочный процесс, скорее всего, придётся выполнять по одному, а не ездить парами, тройками. Это дополнительная сложность для всех нас. Как и в любом виде спорта.



Понятно, все будем жить в одноместных номерах, сидеть отдельно за столом в столовой. Это технические моменты, такой образ жизни будут вести все команды в мире», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».