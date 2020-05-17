Хованцев: не рассматриваю предложения от других сборных до окончания контракта с СБР

Действующий главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что пока не имеет планов на ближайшее будущее. Напомним, его соглашение с СБР истекает 31 мая.



«Пока никакой информации из СБР не получал, но и не рассматриваю предложения других сборных до окончания контракта. Посмотрим, чем закончится вся эта история», — цитируют Хованцева «Известия».



Напомним, 70-летний Хованцев заявил, что до сих пор не получил зарплату за работу с национальной командой.



Предполагается, что на посту главного тренера Хованцева сменит Валерий Польховский. Его кандидатура направлена в Министерство спорта РФ на согласование.



Против кандидатуры Польховского и специалистов, которых он хочет включить в тренерский штаб, выступил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. При этом Драчёв может лишиться должности: организация планирует провести внеочередную отчётно-выборную конференцию, на которой будет избираться глава СБР.

Хованцев: говорил Драчёву, что можно было убрать меня, а остальных оставить