Касперович — о скандале на ЧМ: лучше бы Драчёв облил меня помоями, чем назвал туристом

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал скандальную ситуацию, произошедшую на чемпионате мира в Антхольце. Специалист находился на соревнованиях, используя чужую аккредитацию, однако не получил поддержки Союза биатлонистов России после того, как скандал стал публичным.



«Знаете, я получил два дня удовольствия, которого никогда не испытывал: со знаком плюс — когда Саша выиграл золотую медаль чемпионата мира, со знаком минус — когда случилась беда с обысками. Можно было выйти из этой ситуации легко и мягко, но мы же сами всё это раздули, начали искать виновных. Как можно тренера назвать туристом, разве это нормально?!



Вы поняли, о ком говорю. Да лучше бы он облил меня ведром помоев, и всё. Но не так же говорить. Тяжело очень переживал это. Такого в жизни никогда не было. Вроде вся страна радуется победе Логинова, которой в спринте у нас не было 12 лет, а тут такое. История с обысками не сравнится с тем, как поступили свои же», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».

Украинский след. Тренер Логинова взял чужую аккредитацию и устроил проблемы сборной России Президент СБР Владимир Драчёв вернулся из отделения полиции и рассказал подробности громкого дела.