Касперович — о скандале на ЧМ: лучше бы Драчёв облил меня помоями, чем назвал туристом

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал скандальную ситуацию, произошедшую на чемпионате мира в Антхольце. Специалист находился на соревнованиях, используя чужую аккредитацию, однако не получил поддержки Союза биатлонистов России после того, как скандал стал публичным.
«Знаете, я получил два дня удовольствия, которого никогда не испытывал: со знаком плюс — когда Саша выиграл золотую медаль чемпионата мира, со знаком минус — когда случилась беда с обысками. Можно было выйти из этой ситуации легко и мягко, но мы же сами всё это раздули, начали искать виновных. Как можно тренера назвать туристом, разве это нормально?!
Вы поняли, о ком говорю. Да лучше бы он облил меня ведром помоев, и всё. Но не так же говорить. Тяжело очень переживал это. Такого в жизни никогда не было. Вроде вся страна радуется победе Логинова, которой в спринте у нас не было 12 лет, а тут такое. История с обысками не сравнится с тем, как поступили свои же», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».
- 24 мая 2020
-
12:02
-
11:28
-
10:34
- 23 мая 2020
-
23:32
-
14:57
-
12:45
-
11:39
- 22 мая 2020
-
21:27
-
20:57
-
20:15
-
16:41
-
16:15
-
14:41
-
13:43
-
12:24
-
01:32
- 21 мая 2020
-
18:48
-
14:29
-
14:07
-
13:17
-
13:05
-
12:41
-
10:19
- 20 мая 2020
-
16:53
-
15:00
-
13:04
-
00:27
- 19 мая 2020
-
19:01
-
17:11
-
09:58
-
00:04
- 18 мая 2020
-
22:29
-
22:00
-
21:26
-
20:44