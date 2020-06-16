Максимов: спортсмену хорошо быть подобным монаху — отречься от мирских дел ради своей цели

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал о нюансах подготовки спортсменов к новому сезону.



«Обычно в начале июня мы находились на централизованной подготовке. В этом году изоляция сильно скорректировала планы. Сейчас многие спортсмены находятся дома. Домашние условия не идеальны для занятий профессиональным спортом, но надо использовать это время правильно.



Знаю, что многие уже делают две тренировки в день. Работая в таком ритме, нужно хорошо отдыхать, высыпаться между занятиями, но домашние дела не дают соблюдать правильный распорядок и мешают восстановлению.



Спортсмену хорошо быть подобным монаху, который уходит в монастырь. Для достижения цели, нужно отречься от мирских дел.



Плотность тренировок и увеличение их времени, в начале июня, должна быть относительно высокой. Хоть подготовительный период и кажется длинным, его всё равно не хватает для того, чтобы проработать все свои ограничители и продвинуться вперед. На более поздних этапах тренировочного процесса, ближе к началу соревновательного сезона, нужно быть готовым к нагрузкам, которые будут моделировать соревновательные в полном объёме», — написал Максимов в своём "инстаграме".