Губерниев: можно согласиться с Зеппельтом, что выбор главой СБР Зайцевой — шаг назад

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями на тему предстоящих выборов главы Союза биатлонистов России (СБР). Напомним, свои кандидатуры на руководящий выдвинули три человека: Владимир Драчёв, Виктор Майгуров и Ольга Зайцева.



«Ситуация крайне напряжённая, крайне интересная. Выбыл из борьбы двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Майгуров заявил, что будет стараться, как и некоторое время назад, заполучить пост главного эсбээровца. Ну и, само собой, Владимир Драчёв.



Сейчас работают все демократические институты биатлонной федерации, и мы будем наблюдать уже на выходе 11 июля, насколько плотно с представителями того или иного региона поработали Драчёв и Майгуров. Поработали — это не значит, что обязательно какие-то теневые истории, боже сохрани, это значит, что они представили вопросы убеждения, вопросы своей программы, вопросы целесообразности и так далее.



Но я хочу заострить внимание на другом — недавно прошла информация, что Ольга Зайцева будет пытаться стать членом правления СБР. Сразу скажу, что я ни на йоту не сомневаюсь в чистоте Зайцевой, Романовой и Вилухиной, но мы знаем, что они лишены титулов вице-чемпионок Олимпийских игр в Сочи, и заседание CAS было, а решение о виновности или невиновности Зайцевой будет через несколько месяцев. Но вот сейчас-то как раз вопрос, быть может, крайне тревожный и даже опасный, потому что на данный момент Ольга Зайцева является дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил.



И вот сейчас даже Хайо Зеппельт написал, что если СБР пойдёт на это, то сделает несколько шагов назад. С этим можно согласиться, потому что СБР по-прежнему не восстановлен в правах и по-прежнему очень много нюансов, связанных с употреблением допинга в нашем биатлоне несколько лет назад. Повторюсь, что я неоднократно говорил в репортажах о том, что наша сборная выступает чисто и честно последние несколько лет, но тем не менее насколько западная общественность, если Зайцеву выберут, воспримет это всё однозначно, потому что мы в любом случае должны играть по правилам в этом биатлонном сообществе. Поэтому сейчас вопрос очень интересный и не праздный.



Мы надеемся на взвешенное, твёрдое решение от CAS. Надеемся, что будут возвращены медали нашим спортсменкам, потому что работа здесь проделана огромная, и вот уже тогда мы ждём и Вилухину, и Романову, и, конечно же, Ольгу Зайцеву на различные руководящие и тренерские посты.



В любом случае это кропотливая работа, а кто с ней дальше будет справляться — Драчёв или Майгуров — мы посмотрим. Критических стрел в адрес Драчёва, в том числе и от коллег, хватает. Однако мы помним и предвыборные программы многоуважаемого Виктора Майгурова, который долгое время был первым вице-президентом IBU и международный престиж наш как мог повышал, но тщетно, ведь на выходе был приличный пшик. Поэтому, кто из этих персонажей будет для биатлонной матери-истории ценен, мы узнаем 11 июля, но шансы Драчёва на то, чтобы остаться президентом СБР, велики.



А вот если Виктор Майгуров возглавит организацию, то я совершенно не удивлюсь. В любом случае сейчас мы входим в зону лёгкой биатлонной турбулентности, пристегнём ремни и будем взлетать дальше вместе с экипажем. Главное, чтобы наши спортсмены начали тренироваться, получили оружие, имели возможность работать на стрельбище, потому что мы уже запаздываем — соперники на сборах, соперники не дремлют. Сезон будет чрезвычайно интересным», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Русский биатлон превратился в цирк. Борьба за власть обернулась очередным скандалом На сайте Союза биатлонистов России появилась публикация против президента Драчёва. Через пару часов оказалось, что это «техническая ошибка».