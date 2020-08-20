На бывшего директора фонда Шипулина возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Бывший директор благотворительного фонда Антона Шипулина Виктория Щелкова подозревается в мошенничестве. Как сообщил сам депутат Государственной Думы, на неё возбуждено уголовное дело.



«Уголовное дело по факту мошенничества действительно возбуждено. Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах.



В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд. Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд. Очень надеюсь, эта ситуация не отразится на отношении жертвователей к моему фонду.



P.S. Подробнее об этой ситуации рассказала нынешний директор фонда Ксения Шакирова в своём „Фейсбуке“. Её комментарий я прикреплю к фото», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».