«10 дней наедине с тренером и комарами». Матвей Елисеев вернулся из похода в Карелию

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев рассказал о десятидневном походе на Тикшеозеро в Карелии.

«Пора выложить фото из похода! Ведь сегодня у моего единственного походного компаньона сегодня день рождения! 10 дней наедине с тренером и комарами.

Рыбалка как всегда на высоте! Но так как мы были вдвоём, то около 80% пойманного было отпущено. Нам столько было не съесть. В частности, щука, которую держит главный герой поста на фото N4, вернулась в родную стихию!

Этот поход был испытанием, уровень воды в реках упал до невозможности, все камни на порогах обнажились. На первом же серьёзном препятствии я сломал весло… Надеюсь смогу добраться до экшн-камеры и выложить немного видео.

P.S. Я всё-таки добрался в этом году до морошки. Мы набрали целый котелок (около 6 кг) и сварили варенье», — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Матвея Елисеева в «Инстаграме».