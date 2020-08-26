«10 дней наедине с тренером и комарами». Матвей Елисеев вернулся из похода в Карелию

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев рассказал о десятидневном походе на Тикшеозеро в Карелии.
«Пора выложить фото из похода! Ведь сегодня у моего единственного походного компаньона сегодня день рождения! 10 дней наедине с тренером и комарами.
Рыбалка как всегда на высоте! Но так как мы были вдвоём, то около 80% пойманного было отпущено. Нам столько было не съесть. В частности, щука, которую держит главный герой поста на фото N4, вернулась в родную стихию!
Этот поход был испытанием, уровень воды в реках упал до невозможности, все камни на порогах обнажились. На первом же серьёзном препятствии я сломал весло… Надеюсь смогу добраться до экшн-камеры и выложить немного видео.
P.S. Я всё-таки добрался в этом году до морошки. Мы набрали целый котелок (около 6 кг) и сварили варенье», — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Матвея Елисеева в «Инстаграме».
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