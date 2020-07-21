Жена Елисеева: спортсмены часто ставят себе неадекватно завышенные цели

Анна Елисеева, бывшая биатлонистка ныне жена члена сборной России Матвея Елисеева, порассуждала на тему распространённой психологической проблемы в спорте — завышенных целей и ожиданий.



«Постоянно сталкиваюсь с тем, что спортсмен ставит себе неадекватно завышенные цели.⠀В результате постоянная неудовлетворённость собой и излишняя самокритика, так как, естественно, человек их и не достигает по разным объективным причинам.⠀

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Неадекватные цели — последствия максимализма (надо быть всегда лучше и сильнее) и оценочного мышления, когда мы сравниваем себя с другими и ориентируясь на строчки протокола, оцениваем себя (обратите внимание: себя, как личность, а не собственные физические кондиции или навыки).

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Учитывая, что „достойными“ спортсменами, как правило, считаются лишь тройка призёров, то спортсмен со всех ног рвётся в неё влезть, ибо остальные места ни похвалы, ни почестей, ни внимания, как правило, не заслуживают.⠀

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Так происходит собственное обесценивание: „Петька-то молодец, вишь с отрывом выиграл! А я-то всего лишь тридцать пятый… Еле в подъём себя затащил“.⠀

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В итоге очень часто сам же спортсмен себе и мешает показать хотя бы то, на что способен, так как важность этого результата просто зашкаливает, и в погоне за тем, чтобы всех обогнать допускает фатальные тактические и технические ошибки!» — написала Елисеева на своей странице в «Инстаграме».

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