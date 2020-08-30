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Шипулин — о велотренировке с лыжниками: получилось 75 км, Легков, как всегда, отставал

Шипулин — о велотренировке с лыжниками: получилось 75 км, Легков, как всегда, отставал
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира по биатлону депутат Госдумы РФ Антон Шипулин и бывшие лыжники Александр Легков и Иван Алыпов провели тренировку на велосипедах. Соответствующее видео бывший биатлонист выложил у себя в «инстаграме».

«Получилось 75 км. Александр Легков, как всегда, отставал. Спасибо за возможность потренироваться и немного отдохнуть», – подписал ролик Шипулин.

Видео доступно на официальной странице Антона Шипулина в «Инстаграме».

В конце июля у Шипулина и его семьи был обнаружен коронавирус, которым они заразились на отдыхе в Сочи. Положительный результат на COVID-19 показали тесты Антона, его супруги, тёщи и Миры. Четырёхлетний сын биатлониста Дмитрий остался здоров. Менее чем через две недели спортсмен сообщил о выздоровлении.

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