Шипулин — о велотренировке с лыжниками: получилось 75 км, Легков, как всегда, отставал
Чемпион мира по биатлону депутат Госдумы РФ Антон Шипулин и бывшие лыжники Александр Легков и Иван Алыпов провели тренировку на велосипедах. Соответствующее видео бывший биатлонист выложил у себя в «инстаграме».
«Получилось 75 км. Александр Легков, как всегда, отставал. Спасибо за возможность потренироваться и немного отдохнуть», – подписал ролик Шипулин.
Видео доступно на официальной странице Антона Шипулина в «Инстаграме».
В конце июля у Шипулина и его семьи был обнаружен коронавирус, которым они заразились на отдыхе в Сочи. Положительный результат на COVID-19 показали тесты Антона, его супруги, тёщи и Миры. Четырёхлетний сын биатлониста Дмитрий остался здоров. Менее чем через две недели спортсмен сообщил о выздоровлении.
- 30 августа 2020
-
10:00
- 29 августа 2020
-
18:14
-
16:30
-
15:36
-
14:24
-
09:51
- 28 августа 2020
-
21:33
-
21:19
-
17:51
-
16:31
-
15:53
-
13:40
-
13:02
-
12:30
-
06:02
-
01:23
- 27 августа 2020
-
17:27
-
16:33
-
15:24
-
15:12
-
14:52
-
14:34
-
09:18
- 26 августа 2020
-
17:49
-
16:42
-
15:31
-
13:19
-
12:41
- 25 августа 2020
-
22:32
-
20:03
-
18:15
-
17:03
-
15:28
-
15:27
-
13:27
Партнерский контент