Васильев: может, не нужно ехать за границу. И в России можно провести хорошие соревнования

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о возможной отмене или переносе стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU сезона-2020/2021.
«Учитывая сложную ситуацию, есть смысл перестраховаться, перебдеть. Может быть, не нужно ехать за границу, не городить этот огород. И в России можно провести хорошее мероприятие, чтобы сборники посоревновались с местными спортсменами. Решать, конечно, СБР.
Думаю, и Международный союз биатлонистов ещё не до конца определился, потому что статистика по заболеваемости не самая лучшая в Европе.
Будут ли вообще там старты? Не уверен. И отдаю предпочтение выступлениям в России», — цитирует Васильева Sport24.
О возможной отмене декабрьских этапов Кубка мира сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. Позже в IBU опровергли эту информацию.
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