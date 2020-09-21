Екатерина Глазырина: была уверена, что стану второй

В Тюмени, где проходит летний чемпионат России по биатлону, победительницей спринтерской гонки на 7,5 км стала Екатерина Глазырина. После окончания гонки она пообщалась с журналистами.
«Честно говоря, когда я увидела отставание Мироновой после второй стрельбы, была уверена, что опять стану второй. Ну что такое для Светы восемь секунд?
Стреляла медленнее, чем обычно, потому что именно на стрельбу и делала ставку. Погода никак не помешала, она ведь для всех одинаковая. Скорее на пристрелке было неприятно — одежда сразу намокла. Конечно, я довольна результатом. Но больше довольна тем, что стабильно провела две гонки", — передаёт слова Глазыриной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, второе место в спринтерской гонке заняла Светлана Миронова, а третьей финишировала Евгения Павлова.
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