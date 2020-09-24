Вилухина — о решении CAS: имя оклеветали, отмывалась. Наконец отмылась, и слава богу

Российская биатлонистка Ольга Вилухина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Ольги Зайцевой по допинговому делу, оправдав при этом Яну Романову и её саму.



«Спортивный арбитражный суд снял с Вилухиной все обвинения и вернул ей серебро, завоёванное в спринте». Это очень счастливый момент! Именно эту фразу и даже больше (эстафета ещё) я хотела услышать за этот почти трёхлетний бой.



Сегодня я говорю спасибо! Михаил Дмитриевич Прохоров, вам в первую очередь спасибо, что не бросили в этой ситуации. Сергей Валентинович Кущенко, спасибо вам! Всей команде нашей защиты спасибо! Спасибо близким и друзьям!



Ольга Зайцева – флагман российского биатлона. Я возмущена, как беспощадно вынесли решение. Абсурдно и несправедливо. Олечка, держись! Мы тебя не бросим. Пойдём до конца. Мы тебя любим и уважаем!



За эти годы я испытала на себе это когнитивное искажение с причудливым названием «вера в справедливый мир». Понимать, что в мире полно несправедливости, некомфортно для мозга. Я не хотела испытывать стыд за то, что ничего не могла изменить. Имя оклеветали, отмывалась. Наконец отмылась, и слава богу. Но сегодня Вселенной говорю спасибо», — написала Вилухина на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В результате судебных разбирательств Романова и Вилухина были оправданы, тогда как апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — суд отменил её пожизненное отстранение от Олимпийских игр, при этом её предыдущая дисквалификация осталась в силе, из-за неё сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты Олимпиады в Сочи (в гонке также принимали участие Романова, Вилухина и Екатерина Шумилова).

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