Лариса Куклина поделилась впечатляющим снимком со сбора в Приэльбрусье

Российская биатлонистка Лариса Куклина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с тренировочного сбора в Приэльбрусье.
«Начался мой новый тренировочный сбор в горах. Мы вернулись в Приэльбрусье (Терскол). Живём и тренируемся на высоте 2100 метров. Условия хорошие. Сейчас здесь намного спокойней, чем в августе. Сегодня сходили с Михаилом (муж и персональный тренер спортсменки. — Прим. „Чемпионата“) в первый трекинг. Погода прекрасная, тренироваться комфортно», — написала Куклина.
Посмотреть фотографию можно на странице Ларисы Куклиной в "Инстаграме".
Куклина — чемпионка России, призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок.
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