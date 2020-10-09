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Брат Пихлера рассказал о состоянии тренера после выхода из комы

Брат Пихлера рассказал о состоянии тренера после выхода из комы
Биатлон 0

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер, вышедший из комы несколько дней назад, идёт на поправку. Об этом сообщил ТАСС брат специалиста Клаус.

«Несколько дней Вольфганга и правда пришлось держать в искусственной коме. Сейчас его врачи говорят, что он находится в достаточно хорошей форме. Но они не могут сказать, как долго он ещё должен оставаться в больнице.

Вероятно, ему потребуется время на реабилитацию. Но мы бесконечно рады, что он сейчас на пути к возвращению, пусть это и займет ещё некоторое время», — заявил Клаус Пихлер.

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.

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