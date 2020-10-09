Брат Пихлера рассказал о состоянии тренера после выхода из комы

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер, вышедший из комы несколько дней назад, идёт на поправку. Об этом сообщил ТАСС брат специалиста Клаус.
«Несколько дней Вольфганга и правда пришлось держать в искусственной коме. Сейчас его врачи говорят, что он находится в достаточно хорошей форме. Но они не могут сказать, как долго он ещё должен оставаться в больнице.
Вероятно, ему потребуется время на реабилитацию. Но мы бесконечно рады, что он сейчас на пути к возвращению, пусть это и займет ещё некоторое время», — заявил Клаус Пихлер.
Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.
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