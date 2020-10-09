Екатерина Юрлова-Перхт: весь октябрь проведу в Австрии — на глетчере и в Рамзау

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, как проходит её индивидуальная подготовка к сезону-2020/2021. Сначала спортсменка тренировалась в Токсово, где отец соорудил для неё собственный тренажёрный зал. В августе Юрлова-Перхт вместе с дочерью Кирой сумела выехать в Австрию к мужу, где тренируется на базе в Рамзау и глетчере.

«Я живу недалеко от тренировочного центра Рамзау, где есть и лыжероллерная трасса, и стрельбище, а сейчас можно уже вставать на лыжи на глетчере. Выезды в крупные города минимизированы.

Лыжи для меня заказывали вместе с лыжами для всей команды. В начале лета мы общались с руководителем сервис-бригады сборной России Александром Печёрским, я сообщила ему все необходимые структуры и параметры, и заказ был сформирован. Представитель «Фишер» привёз мне всю партию лыж домой. Лыжи для остальных российских биатлонистов тоже готовы, но пока, насколько я понимаю, нет возможности приехать и их забрать. Тренировки на снегу я начну уже на новых лыжах. Подготовлю их сама, с этим проблем нет.

Весь октябрь я проведу в Австрии, буду использовать высокогорную подготовку на глетчере и делать стрелковую работу на среднегорье в Рамзау. Дальше будем смотреть по ситуации. Если ситуация с пандемией позволит, буду готовиться к стартовым этапам Кубка мира непосредственно в Контиолахти. Других вариантов пока не рассматриваю», — приводит слова Юрловой-Перхт пресс-служба СБР.

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Юрловой-Перхт в «Инстаграме».