Каминский: при подготовке лыж фтор имеет особое значение исключительно в плюсовую погоду

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал решение IBU отложить введение запрета на применение фторсодержащих мазей для лыж на один сезон. Решение принято в связи с необходимостью дальнейшего тестирования устройства по выявлению фтора.



«В сентябре в лыжной трубе в Петербурге наши смазчики обкатывали различные бесфторовые варианты. Разница оказалась небольшой. Я бы сказал, что пугающая разница может быть только в плюсовую погоду, когда на трассе — вода и грязь.



Насколько знаю, были варианты использования соединений на основе силикона и молибдена, которые тоже отталкивают, но не так, как фтор. В этом плане он самый эффективный», – цитирует Каминского ТАСС.

Йоханнес Бё: запрет на фтор откладывается! Правильный выбор