«Кругом одна политика!» А. Резцова — о лишении золотых медалей Е. Устюгова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.
Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
«Столько времени уже прошло… Почему тогда его не наказали по горячим следам? Зачем это сейчас ворошить? Сколько можно придумывать и навешивать на человека? Я категорически против этого. Тем более парень уже давно закончил. А сейчас нужно что-то найти и полить на него грязь? Дайте ему спокойно жить в счастье и в добре.
Здесь кругом одна политика! Спорт в Советском Союзе вообще не касался этого — политики сами по себе, спортсмены сами по себе. А сейчас, к сожалению, половина корпуса нашей Думы в спортсменах, олимпийских чемпионах. Раньше же вообще не лезли ни в какую политику. Теперь всё перемешалось, и спорт тоже стал частью политики. Теперь такие негативные моменты у спортсменов получаются в том числе от политики.
Моё последнее предложение: оставьте Женю в покое, не ворошите прошлое и не вмешивайте его в политику», — цитирует её Sport24.
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