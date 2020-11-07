Польховский рассказал, почему перенёс заключительный сбор мужской сборной в Ханты-Мансийск

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, почему на последний тренировочный сбор мужская команда отправится не в Тюмень, как было запланировано, а в Ханты-Мансийск.
«Переносим сбор мужской команды из Тюмени в Ханты‑Мансийск. Сейчас занимаемся вопросом, который уже практически решен. Есть определенный механизм действий, где нужно согласовать всё с Центром спортивной подготовки и Минспортом, они пошли навстречу, чтобы перенести наш сбор.
В Тюмени всё прекрасно, причина одна ‑ не стыковать две команды, мужскую и женскую, в связи с ситуацией с коронавирусом. Женский блок остается в Тюмени, все даты остаются прежними.
У нас были случаи заболевания, и с этой целью приняли решение развести спортсменов и обезопасить команду от заражения в преддверии сезона», – цитирует Польховского «Р-Спорт».
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