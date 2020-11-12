Семён Сучилов: ставлю себе задачу попасть на Кубок мира. Иначе зачем бегать?

Российский биатлонист Семён Сучилов прокомментировал выступление в контрольном масс-старте на сборе в Ханты-Мансийске. Он занял третье место, несмотря на пять промахов.



«В масс-старте бежалось легче, чем в спринте. Это говорит о том, что я ещё набираю соревновательную скорость. Не ставил задачу подойти к этим отборочным гонкам в оптимальной готовности. Хорошо выступать важно в сезоне. Пока после каждого старта становлюсь быстрее.



Я показал вторую скорость после Эдуарда Латыпова. На последнем круге бежал вместе с Игорем Малиновским. Решил не убегать от него, потому что ни впереди, ни сзади не было никого из ребят. Так что заключительный круг работали вместе, а убежал я уже ближе к финишу.



В чём причина такого количества промахов? Не подготовился к такой погоде. Пошёл сильный снег, надо было немного увеличить мушку, потому что стало темнеть. По какой-то причине у меня при закрытом прицеле надуло туда снега. На «стойке» начал продувать прицел, потерял время, это меня сбило. А на «лёжке» просто торопился», — цитирует Сучилова «Тюменская арена».



Семён также оценил перспективы своего попадания в состав сборной России на Кубок мира.



«Стал ли я кандидатом на участие в первых этапах Кубка мира? Думаю, да. Ставлю себе задачу попасть туда. Иначе зачем бегать?» — сказал Сучилов.