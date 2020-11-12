Польховский: на сегодняшний день именно Гараничев лидер сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил результаты спортсменов в двух контрольных гонках, прошедших на сборе в Ханты-Мансийске.
«В привычном режиме отработал Евгений Гараничев. Первое и второе места на контрольных тренировках показали его хорошее состояние. На сегодня именно Гараничев лидер сборной России, если не говорить о спортсменах, которые находятся на самоподготовке.
Евгений очень много и добросовестно работал этим летом. По его словам, в техническом плане он сейчас поймал те ощущения, которых у него не было уже давно. Результаты говорят сами за себя, хотя Гараничев никогда сильно в декабре не бежал, форма к нему приходила в январе. Но теперь и к декабрю готов хорошо. Мы знаем его статистику, его возможности. Уверен, Гараничев ещё способен прибавить.
Очень достойно провёл обе гонки Антон Бабиков – как ходом, так и на рубеже. Его все прекрасно знают. Могу сказать, что он набирает кондиции, которых мы вправе от него ждать.
По функциональной готовности нет никаких вопросов к Эдуарду Латыпову, но у него не всё в порядке со стрельбой. Честно говоря, в этом плане мы от него ждали большего. Но стрельба у него совсем не сложилась. Ему нужно работать над этим компонентом.
Семён Сучилов пробежал в свою силу – именно такого выступления мы от него и ждали. Опытный спортсмен, находится в неплохом состоянии, прекрасно знает, что и как делать», — цитирует Польховского официальный сайт СБР.
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