Губерниев сообщил о подозрении на коронавирус ещё у троих членов сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус в составе сборной России. Ранее об этом сообщила пресс-служба IBU.



«Подозрение ещё у троих...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Ранее Дмитрий сообщил, что владеет информацией о личности заражённого члена сборной, однако раскрывать имени не будет до появления официальной информации.



Напомним, делегация сборной России находится в Контиолахти (Финляндия), где 28 ноября стартует новый сезон Кубка мира.



Помимо российской сборной положительные результаты тестов на коронавирус получили члены делегации национальных команд Латвии и Молдавии.