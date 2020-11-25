В IBU сообщили, что погрешность тестов на коронавирус составляет менее 1%

Погрешность тестов на коронавирус, которые использует Международный союз биатлонистов (IBU), составляет менее 1%, сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.
«Каждый метод тестирования для каждого вируса имеет небольшую погрешность. Для ПЦР-тестов, которые мы проводим, она составляет менее 1%. Наши тестовые операции выполняются в соответствии с самыми высокими научными стандартами, положительные результаты перепроверяются, а положительно протестированные люди тестируются снова.
Если положительный тест останется положительным, то местные власти будут решать, что с этим делать», — заявил источник в IBU.
Ранее стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус в составе сборной России. Информацию подтвердил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.
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