Ярошенко: главный претендент на победу на Кубке мира очевиден — это Йоханнес Бё
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко назвал главного фаворита на победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021.
«Не могу наверняка сказать, кто выиграет «Большой хрустальный глобус», но очень надеюсь, что норвежцу Йоханнесу Бё составят конкуренцию французы.
А в глубине души надеюсь, что норвежцу помешают и российские атлеты. Но если объективно, то младшему Бё следует опасаться именно французских спортсменов.
Но это в теории. На практике же главный претендент на победу на Кубке мира очевиден — Йоханнес Бё», – цитирует Ярошенко Sport24.
Кубок мира сезона-2020/2021 стартует сегодня, 28 ноября. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию мужской индивидуальной гонки на этапе в Контиолахти (Финляндия).
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