Ярошенко: главный претендент на победу на Кубке мира очевиден — это Йоханнес Бё

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко назвал главного фаворита на победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021.



«Не могу наверняка сказать, кто выиграет «Большой хрустальный глобус», но очень надеюсь, что норвежцу Йоханнесу Бё составят конкуренцию французы.



А в глубине души надеюсь, что норвежцу помешают и российские атлеты. Но если объективно, то младшему Бё следует опасаться именно французских спортсменов.



Но это в теории. На практике же главный претендент на победу на Кубке мира очевиден — Йоханнес Бё», – цитирует Ярошенко Sport24.



Кубок мира сезона-2020/2021 стартует сегодня, 28 ноября. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию мужской индивидуальной гонки на этапе в Контиолахти (Финляндия).