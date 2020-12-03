Логинов стартует восьмым в спринте в Контиолахти, Й. Бё — 11-м

Стали известны стартовые номера биатлонистов на спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.

Откроет гонку Симон Детьё (Франция). Россиянин Матвей Елисеев получил четвёртый стартовый номер, его соотечественник Александр Логинов — восьмой, лидер сезона Йоханнес Бё (Норвегия) — 11-й, Эдуард Латыпов (Россия) — 25-й, Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 29-й, Антон Бабиков — 40-й, Семён Сучилов — 77-й, Пётр Пащенко (все — Россия) — 93-й. Всего заявлено 107 спортсменов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спринта в Контиолахти.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия

Расписание соревнований

3 декабря

15:30 мск — спринт, мужчины.

18:30 — спринт, женщины.

5 декабря

15:20 — гонка преследования, мужчины.

17:15 — эстафета, женщины.

6 декабря

14:45 — эстафета, мужчины.

17:15 — гонка преследования, женщины.

Кубок мира по биатлону 2020-2021.