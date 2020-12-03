Павлова стартует 19-й в спринте в Контиолахти, Миронова — 49-й, Куклина не попала в заявку

Стали известны стартовые номера биатлонисток на спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. В первой группе стартуют Денизе Херманн (Германия), Доротея Вирер (Италия), Евгения Павлова и Ульяна Кайшева (обе — Россия), получившие второй, 11-й, 19-й и 20-й номера соответственно.

Ирина Казакевич уйдёт в гонку 38-й, Светлана Миронова — 49-й, Тамара Воронина — 84-й, Анастасия Гореева — 89-й. Лариса Куклина (все — Россия) не попала в заявку. Всего заявлены 104 спортсменки.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спринта в Контиолахти.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия

Расписание соревнований

3 декабря

15:30 мск — спринт, мужчины.

18:30 — спринт, женщины.

5 декабря

15:20 — гонка преследования, мужчины.

17:15 — эстафета, женщины.

6 декабря

14:45 — эстафета, мужчины.

17:15 — гонка преследования, женщины.

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.