Павлова стартует 19-й в спринте в Контиолахти, Миронова — 49-й, Куклина не попала в заявку

Стали известны стартовые номера биатлонисток на спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. В первой группе стартуют Денизе Херманн (Германия), Доротея Вирер (Италия), Евгения Павлова и Ульяна Кайшева (обе — Россия), получившие второй, 11-й, 19-й и 20-й номера соответственно.
Ирина Казакевич уйдёт в гонку 38-й, Светлана Миронова — 49-й, Тамара Воронина — 84-й, Анастасия Гореева — 89-й. Лариса Куклина (все — Россия) не попала в заявку. Всего заявлены 104 спортсменки.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спринта в Контиолахти.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований
3 декабря
15:30 мск — спринт, мужчины.
18:30 — спринт, женщины.
5 декабря
15:20 — гонка преследования, мужчины.
17:15 — эстафета, женщины.
6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины.
17:15 — гонка преследования, женщины.
Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.
- 3 декабря 2020
-
11:34
-
11:21
-
11:08
-
11:00
-
10:25
-
10:18
-
10:12
-
01:13
-
00:51
-
00:33
-
00:02
- 2 декабря 2020
-
22:34
-
21:05
-
19:41
-
19:04
-
18:49
-
17:30
-
16:36
-
16:01
-
15:55
-
14:06
-
12:33
-
09:00
-
00:28
- 1 декабря 2020
-
23:09
-
21:38
-
20:42
-
17:48
-
14:37
-
13:44
-
11:35
-
10:48
-
10:34
-
10:19
-
09:41