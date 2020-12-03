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Алексей Волков отреагировал на слова Кайшевой, которая «не ставила никаких целей» на сезон

Алексей Волков отреагировал на слова Кайшевой, которая «не ставила никаких целей» на сезон
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков прокомментировал слова Ульяны Кайшевой, которая ранее заявила, что в этом сезоне «не ставила никаких целей», чтобы не разочаровываться.

«Мне это уже от многих прилетело с разными мнениями. Сам не слышал, с контекстом не знаком. Но человек готовился отдельно от команды.

Возможно, она пока не знает, чего от себя ждать, отсюда такой ответ. Конечно, цели есть, но не каждый готов их озвучивать, если не понимает, насколько ожидания соответствуют возможностям. Психологически себя оберегает», — цитирует Волкова «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти, которые состоятся сегодня, 3 декабря.

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