Евгения Павлова выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав женской команды на эстафетную гонку, которая состоится в рамках второго этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) завтра, 5 декабря, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В состав команды вошли Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. Гонка начнётся в 17:15 мск.

3 декабря в Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, заняла 10-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 13-й, Тамара Воронина заняла 27-е место, Евгения Павлова — 44-е, Ульяна Кайшева — 54-е. Анастасия Гореева финишировала 81-й. После гонки Павлова сказала, что ей некомфортно в команде.

Этап в Контиолахти завершится 6 декабря.