Йоханнес Бё: я не могу оторваться от партнёров по команде, это тревожный сигнал

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё пожаловался на своё физическое состояние на старте сезона.

«Я не могу оторваться от партнёров по команде, это тревожный сигнал. Мне нужно упорно работать, чтобы уйти в отрыв. Из-за коронавируса мы не могли заниматься в тренажёрном зале. Обычно на Кубке мира у нас есть доступ к нему, но не в этом году. Думаю, этого мне не хватает. Мне нужно лечь на скамейку и поработать с тяжестями», — приводит слова Бё NRK.

Сегодня, 11 декабря, Бё-младший, являющийся действующим обладателем «Большого хрустального глобуса», примет участие в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Он стартует под 89-м номером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женского и мужского спринтов в Хохфильцене.