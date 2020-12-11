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Йоханнес Бё: я не могу оторваться от партнёров по команде, это тревожный сигнал

Йоханнес Бё: я не могу оторваться от партнёров по команде, это тревожный сигнал
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё пожаловался на своё физическое состояние на старте сезона.

«Я не могу оторваться от партнёров по команде, это тревожный сигнал. Мне нужно упорно работать, чтобы уйти в отрыв. Из-за коронавируса мы не могли заниматься в тренажёрном зале. Обычно на Кубке мира у нас есть доступ к нему, но не в этом году. Думаю, этого мне не хватает. Мне нужно лечь на скамейку и поработать с тяжестями», — приводит слова Бё NRK.

Сегодня, 11 декабря, Бё-младший, являющийся действующим обладателем «Большого хрустального глобуса», примет участие в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Он стартует под 89-м номером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женского и мужского спринтов в Хохфильцене.

Йоханнес Бё: на последнем круге было понятно, что меня уже не догонят
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