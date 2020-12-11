Тарьей Бё отреагировал на жалобы Йоханнеса на физическое состояние

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал высказывание брата Йоханнеса о его физическом состоянии. По словам Бё-младшего, из-за коронавируса он не смог как следует поработать в тренажёрном зале и это сказалось на его форме.

«Йоханнес может набрать форму. Год назад он в первый уик-энд тоже находился не в лучшем состоянии, но в декабре уже летал, как ракета», — приводит слова Тарьея Бё NRK.

Сегодня, 11 декабря, братья Бё примут участие в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Старт запланирован на 16:20 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женского и мужского спринтов в Хохфильцене.

В общем зачёте Кубка мира Йоханнес Бё занимает первое место, Тарьей — пятое.