Тарьей Бё отреагировал на жалобы Йоханнеса на физическое состояние
Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал высказывание брата Йоханнеса о его физическом состоянии. По словам Бё-младшего, из-за коронавируса он не смог как следует поработать в тренажёрном зале и это сказалось на его форме.
«Йоханнес может набрать форму. Год назад он в первый уик-энд тоже находился не в лучшем состоянии, но в декабре уже летал, как ракета», — приводит слова Тарьея Бё NRK.
Сегодня, 11 декабря, братья Бё примут участие в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Старт запланирован на 16:20 мск.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женского и мужского спринтов в Хохфильцене.
В общем зачёте Кубка мира Йоханнес Бё занимает первое место, Тарьей — пятое.
Йоханнес Бё: я не могу оторваться от партнёров по команде, это тревожный сигнал
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